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МОК сорвал планы по боксу на Играх-2020 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Международный олимпийский комитет (МОК) временно заморозил планы по проведению турнира по боксу на Олимпийских играх-2020 в Токио. Данное решение, по данным пресс-службы МОК, связано с расследованием, инициированным в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года главой AIBA большинством голосов избрали Гафура Рахимова. При этом, по мнению МОК, то, что его имя значится в санкционных списках Минфина США, может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса.
Организация WBC призвала комитет сохранить бокс в программе Олимпийских игр, аргументируя это тем, что представители данного вида спорта являются участниками Игр больше века.
Кроме того, члены WBC подписали петицию под названием «Да боксу на Олимпийских играх». В МОК могут вернуться к обсуждению вопроса до конца года.
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