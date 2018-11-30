МОК сорвал планы по боксу на Играх-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) временно заморозил планы по проведению турнира по боксу на Олимпийских играх-2020 в Токио. Данное решение, по данным пресс-службы МОК, связано с расследованием, инициированным в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года главой AIBA большинством голосов избрали Гафура Рахимова. При этом, по мнению МОК, то, что его имя значится в санкционных списках Минфина США , может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса.

Организация WBC призвала комитет сохранить бокс в программе Олимпийских игр, аргументируя это тем, что представители данного вида спорта являются участниками Игр больше века.

Кроме того, члены WBC подписали петицию под названием «Да боксу на Олимпийских играх». В МОК могут вернуться к обсуждению вопроса до конца года.