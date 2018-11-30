Фьюри предрек Усику провал

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри поделился мнением о том, есть ли смысл украинцу Александру Усику переходить в его весовую категорию. Слова 30-летнего спортсмена приводит Give Me Sport.

«Усик хорош для своих габаритов, но он мелковат для здоровяков-тяжеловесов вроде меня, Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа. Каждый из нас его просто завалит», — убежден Фьюри.

Американский тяжеловес Уайлдер также засомневался в успехе Усика в тяжелом весе. По его мнению, украинец потеряет в скорости, если сменит весовую категорию.

Усик — абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Он защитил этот титул в бою с британцем Тони Белью, отстояв пояса пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). После боя менеджер бойца заявил, что украинец готов сменить весовую категорию ради боя с британским тяжеловесом Джошуа. Однако, официально об этом объявлено не было. В случае, если Усик сохранит прописку в своем дивизионе, его обяжут биться с россиянином Денисом Лебедевым

Фьюри за свою карьеру провел 27 поединков, не проиграв ни разу. 1 декабря британцу предстоит бой с также непобедимым Уайлдером. Усик в свою очередь имеет на своем счету 22 победы и ни одного поражения.