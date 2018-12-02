Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский боксер отправил чемпиона мира в нокаут и в реанимацию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Канадский боксер Адонис Стивенсон попал в реанимацию в критическом состоянии после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщил его промоутер Айвон Микел в Twitter.
Гвоздик нанес серию тяжелых ударов Адонису в конце 11-го раунда, и канадец не сумел удержаться на ногах. После боя он не смог пообщаться с журналистами, его сразу же отправили в больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц канадского Квебека, где проходил бой.
«Адонис сейчас в критическом состоянии, он в реанимации. Семья ценит заботу и поддержку всех, кто их оказал. Они с уважением просят соблюдать право на частную жизнь. Комментариев пока не будет», — написал Микел.
Гвоздик отобрал у 41-летнего Стивенсона титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. В его активе теперь 16 побед в 16 поединках, 13 из них он одержал нокаутом. Канадец победил 29 раз, проиграл дважды, еще один бой с его участием завершился вничью.
Последние новости
Китай сдался США в торговой войне Путин поведал об украинской «партии войны» и пообещал помочь украинцам Путин в двух словах рассказал Трампу об инциденте в Керченском проливе
Комментарии1
Бокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия узнала соперников на отборочном турнире Евро-202020
Ещенко рассказал о причинах перевода в дубль
«Зачем ей такая страна?» Медведеву лишили денег из России87
Назван максимальный срок отстранения Нурмагомедова
Чемпион ОИ высказался о допинговом скандале в биатлоне
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение