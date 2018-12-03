Канадский боксер впал в кому после боя с украинцем

Канадского боксера ввели в кому после нокаута украинца

Канадский профессионал, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон попал в реанимацию с подозрением на кровоизлияние в мозг после поражения от украинского претендента Александра Гвоздика. Врачи приняли решение ввести спортсмена в состояние искусственной комы, сообщают «Вести.ru».

Гвоздик отправил экс-чемпиона в глухой нокаут в 11-м раунде. После боя Стивенсона сразу госпитализировали. По словам менеджера канадца Ивона Мишеля, боксёр долгое время не мог прийти в себя и чтобы избежать ухудшения состояния, врачи отправили его в реанимацию.