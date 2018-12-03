Канадский боксер впал в кому после боя с украинцем

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Канадского боксера ввели в кому после нокаута украинца 

Рамблер 6 часов назад
Канадский профессионал, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон попал в реанимацию с подозрением на кровоизлияние в мозг после поражения от украинского претендента Александра Гвоздика. Врачи приняли решение ввести спортсмена в состояние искусственной комы, сообщают «Вести.ru».
Гвоздик отправил экс-чемпиона в глухой нокаут в 11-м раунде. После боя Стивенсона сразу госпитализировали. По словам менеджера канадца Ивона Мишеля, боксёр долгое время не мог прийти в себя и чтобы избежать ухудшения состояния, врачи отправили его в реанимацию.
Не меньше зрительского внимания привлёк другой боксёрский поединок. В Лос-Анджелесе обладатель чемпионского пояса в супер-тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер отстоял звание чемпиона в бою против британца Тайсона Фьюри. Первая половину боя, эксперты назвали конкурентной, сообщает «Sportbox.ru». Фьюри поддразнивал и провоцировали чемпиона на активные действия, остро огрызаясь контратаками. Эксперты посчитала, что большую половину боя доминировал британец. Однако в 9-м раунде Уайлдер отправил соперника в нокдаун. Британец смог восстановиться, но второй раз оказался на настиле в 12-м раунде за минуту до решающего гонга. Результат боя — ничья. Оба спортсмена с таким исходом поединка не согласны. Аналитики не исключают возможный реванш.
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Деонтей Уайлдер , Бокс , Видео
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