Канадский боксер впал в кому после боя с украинцем

Канадский профессионал, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон попал в реанимацию с подозрением на кровоизлияние в мозг после поражения от украинского претендента Александра Гвоздика. Врачи приняли решение ввести спортсмена в состояние искусственной комы, сообщают «Вести.ru».
Гвоздик отправил экс-чемпиона в глухой нокаут в 11-м раунде. После боя Стивенсона сразу госпитализировали. По словам менеджера канадца Ивона Мишеля, боксёр долгое время не мог прийти в себя и чтобы избежать ухудшения состояния, врачи отправили его в реанимацию.
Не меньше зрительского внимания привлёк другой боксёрский поединок. В Лос-Анджелесе обладатель чемпионского пояса в супер-тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер отстоял звание чемпиона в бою против британца Тайсона Фьюри. Первая половину боя, эксперты назвали конкурентной, сообщает «Sportbox.ru». Фьюри поддразнивал и провоцировали чемпиона на активные действия, остро огрызаясь контратаками. Эксперты посчитала, что большую половину боя доминировал британец. Однако в 9-м раунде Уайлдер отправил соперника в нокдаун. Британец смог восстановиться, но второй раз оказался на настиле в 12-м раунде за минуту до решающего гонга. Результат боя — ничья. Оба спортсмена с таким исходом поединка не согласны. Аналитики не исключают возможный реванш.