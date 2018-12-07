Украинец назвал своего отца гением бокса

Чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) украинец Василий Ломаченко высоко оценил своего отца и тренера Анатолия Ломаченко, сообщает "Советский спорт"

9 декабря Ломаченко встретится с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико в бою за чемпионский титул по версиям WBA и Всемирной боксерской федерации (WBO).

"Хочу объединить титулы. Это было моей первой целью, когда я перешел в профессионалы. Хочу доказать, что мой отец — лучший тренер в мире, гений бокса. Поэтому я и занимаюсь этим. Отец смотрел бой Педрасы, рассказал, что и как мне необходимо делать в ринге. Как говорил ранее, я — игра, а отец — игрок. Мы приготовили парочку сюрпризов на бой", — сказал Ломаченко в интервью ESPN.

Педраса провел на профессиональном ринге 26 боев, одержав 25 побед при одном поражении. На счету Ломаченко 11 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Уайлдеру и Фьюри разрешено провести повторный бой.