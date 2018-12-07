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Украинец назвал своего отца гением бокса 

Газета.Ru + ещё 33 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) украинец Василий Ломаченко высоко оценил своего отца и тренера Анатолия Ломаченко, сообщает "Советский спорт".
9 декабря Ломаченко встретится с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико в бою за чемпионский титул по версиям WBA и Всемирной боксерской федерации (WBO).
"Хочу объединить титулы. Это было моей первой целью, когда я перешел в профессионалы. Хочу доказать, что мой отец — лучший тренер в мире, гений бокса. Поэтому я и занимаюсь этим. Отец смотрел бой Педрасы, рассказал, что и как мне необходимо делать в ринге. Как говорил ранее, я — игра, а отец — игрок. Мы приготовили парочку сюрпризов на бой", — сказал Ломаченко в интервью ESPN.
Педраса провел на профессиональном ринге 26 боев, одержав 25 побед при одном поражении. На счету Ломаченко 11 побед и одно поражение.
Ранее сообщалось, что Уайлдеру и Фьюри разрешено провести повторный бой.
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