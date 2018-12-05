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В России пройдет чемпионат мира по боксу 

LiveSport.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: aiba.org
Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в сентябре 2019 года в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.
Ожидается, что основной площадкой для проведения самих соревнований станет международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», в том числе и конгресс-центр, где смогут разместиться несколько тысяч зрителей, а спортсмены проведут поединки.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил важность принятого решения для региона, страны и мирового сообщества в целом, так как чемпионат будет предолимпийским.
«Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев лично участвует в развитии спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в развитие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта. И предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей. Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», — подчеркнул Кремлев.
Отмечается, что бокс традиционно является одним из самых любимых видов спорта уральцев. В настоящее время более 10 тысяч жителей региона занимаются боксом, из них 3,5 тысячи — это дети и подростки.
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