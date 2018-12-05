Валуев порассуждал о Макгрегоре и вспомнил о проституции

«Макгрегор сказал, что это просто бизнес? Но это не так. Можно долго философствовать на эту тему: проституция — тоже бизнес. Можно платить налоги и жить с этим. Это морально-этический аспект, если ты его перешагиваешь — все, он остается позади. Общество после такого тоже начинает катиться под откос», — заявил Валуев.

7 октября Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Ряд интернет-пользователей посчитали, что ирландец обратился к Нурмагомедову во время боя. Они прочитали по губам Макгрегора фразу «это всего лишь бизнес».

В преддверии поединка Макгрегор позволял себе оскорбления в адрес Нурмагомедова и его отца. А на пресс-конференции предложил сопернику выпить виски, проигнорировав религиозные убеждения россиянина.

Перед турниром UFC 223, на котором Нурмагомедов завоевал титул, Макгрегор атаковал автобус с бойцами. В результате его нападения пострадали несколько атлетов UFC. Дело Макгрегора дошло до суда. Ирландец признал вину и получил пять дней общественных работ.

Ирландец выигрывал чемпионские пояса UFC в двух разных весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения.