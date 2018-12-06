Юный боксер впал в кому после боя

17-летний спортсмен-любитель из Коломны не смог оправиться от удара во время тренировочного спарринга и был госпитализирован с диагнозом «мозговая кома», передаёт Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По словам тренера, боксёры были одеты в тренировочные шлемы. Оба спортсмена — ровесники, имеют одинаковый уровень подготовки. Запрещённые удары не наносили. Пострадавший пропустил удар в челюсть, но продолжил спарринг. Однако через несколько минут почувствовал головокружение и к приезду медиков уже находился без сознания. Врачи обнаружили у парня обширную внутричерепную гематому. Молодого человека прооперировали, сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как несчастный случай. В настоящее время проводят доследственную проверку.

В тяжёлом состоянии также продолжает находиться канадский боксёр-профессионал Адонис Стивенсон, которого госпитализировали после чемпионского боя против украинца Александра Гвоздика, сообщает "Чемпионат". После нокаута в 11-м раунде спортсмена госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг. Пытаясь минимизировать возможные последствия, врачи приняли решение ввести Стивенсона в состояние искусственной комы.