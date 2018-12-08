Бой Аванесяна с Келли не состоится из-за отказа британца

Бой между бывшим чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе россиянином Давидом Аванесяном и британцем Джошем Келли не состоится из-за отказа последнего, сообщает World Boxing News.

Бой должен был пройти в субботу в Шеффилде.

"Они (команда Келли) говорят, что у Джоша травма, но я сомневаюсь в этом. Очевидно, что Джош и (его тренер) Адам Бут знают, что его карьера на грани, и поэтому они не хотят участвовать в этом бою", — сказал менеджер Аванесяна Нил Марш.

В активе 30-летнего Аванесяна 23 победы (11 — нокаутом), три поражения и ничья. В феврале 2017 года россиянин проиграл американцу Ламонту Питерсону и утратил титул чемпиона WBA. После этого поединка Аванесян провел еще два боя (победа и поражение). 24-летний Келли выиграл все 8 боев на профессиональном ринге (шесть — нокаутом).