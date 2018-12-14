Владимир Кличко захотел вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко захотел возобновить профессиональную карьеру. Об этом в интервью радиостанции Talksport рассказал промоутер Эдди Хирн.

По словам Хирна, Кличко рассчитывает провести бой-реванш с его клиентом, британским боксером Энтони Джошуа

Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 2018-го боксер победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе британца 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения.

Кличко завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после поражения техническим нокаутом от Джошуа. На счету спортсмена 64 победы (53 нокаутом) и пять поражений.