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Владимир Кличко захотел вернуться на ринг 

Lenta.ru + ещё 12 12 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко захотел возобновить профессиональную карьеру. Об этом в интервью радиостанции Talksport рассказал промоутер Эдди Хирн.
По словам Хирна, Кличко рассчитывает провести бой-реванш с его клиентом, британским боксером Энтони Джошуа.
Промоутер также назвал имена других потенциальных соперников британца. В их числе Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, победитель поединка между Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой, Александр Усик и Джарелл Миллер.
Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В сентябре 2018-го боксер победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе британца 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения.
Кличко завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после поражения техническим нокаутом от Джошуа. На счету спортсмена 64 победы (53 нокаутом) и пять поражений.
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