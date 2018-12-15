На Украине Усику пригрозили пулей за защиту монахов

Соответствующее заявление он высказал в беседе с ФАН.

«Украинские националисты редко ходят в боксёрские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксёра», — сказал Корчинский, комментируя заявление Усика.

Вместе с этим националист указал, что уличная драка не похожа на боксёрский поединок и украинскому боксёру могут также в случае конфликта переломать ноги.

«Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксёров. В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике», — добавил радикал.

Ранее Усик в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что готов защищать Киево-Печерскую лавру в случае, если радикалы примут решение захватить обитель.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).