Лидер украинской националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский пригрозил боксёру Александру Усику «пулей из автомата Калашникова», если тот решит защищать монахов Киево-Печерской лавры от радикалов.
Соответствующее заявление он высказал в беседе с ФАН.
«Украинские националисты редко ходят в боксёрские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксёра», — сказал Корчинский, комментируя заявление Усика.
Вместе с этим националист указал, что уличная драка не похожа на боксёрский поединок и украинскому боксёру могут также в случае конфликта переломать ноги.
«Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксёров. В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике», — добавил радикал.
Ранее Усик в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что готов защищать Киево-Печерскую лавру в случае, если радикалы примут решение захватить обитель.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев прокомментировал данное заявление Усика.
* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).