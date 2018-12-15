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Усик ответил на оскорбления из-за лавры 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Украинский боксер Александр Усик заявил, что здравый человек должен защищать слабого, — так он ответил раскритиковавшим его слова о готовности встать на защиту монахов Киево-Печерской лавры.
На церемонии награждения «Дети Украины — будущее нации» Усик сказал, что у него много единомышленников, сообщает центр информации УПЦ.
«Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого», — сказал он.
Он также выразил недоумение, почему некоторые радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать.
«Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры», — сказал он.
В четверг Усик заявлял, что «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать лавру». Это вызвало бурю возмущения в украинских соцсетях, некоторые даже угрожали боксеру.
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