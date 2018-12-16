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Американец попался на допинге 

News.ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: Willie Monroe/facebook.com
Американский боксёр-профессионал Вилли Монро, выступающий в средней весовой категории, сдал положительную допинг-пробу. Бой Монро против соотечественника Жермалла Чарло, который должен состояться 22 декабря 2018 года в Нью-Йорке, скорее всего, будет отменён.
Название вещества, принимаемое Монро, не сообщается. Заменить американца может россиянин Матвей Коробов, который в этот же вечер должен встретиться в 8-раундовом поединке с колумбийцем Хуаном ДеАнхелем, информирует Boxingscene.
35-летний Коробов — обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира и Европы.
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