Американец попался на допинге

Американский боксёр-профессионал Вилли Монро, выступающий в средней весовой категории, сдал положительную допинг-пробу. Бой Монро против соотечественника Жермалла Чарло, который должен состояться 22 декабря 2018 года в Нью-Йорке, скорее всего, будет отменён.

Название вещества, принимаемое Монро, не сообщается. Заменить американца может россиянин Матвей Коробов, который в этот же вечер должен встретиться в 8-раундовом поединке с колумбийцем Хуаном ДеАнхелем, информирует Boxingscene.

35-летний Коробов — обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира и Европы.

Как писал News.ru, Родченкова снова обвинили во лжи.