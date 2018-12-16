Введенный в кому боксер открыл глаза 

Канадский боксер Адонис Стивенсон впервые после того, как был введен в кому, открыл глаза, сообщает "Советский спорт".
Стивенсон был введен в кому после того, как попал в реанимацию после нокаута от боксера Александра Гвоздика.
6 декабря Стивенсона прооперировали. На тот момент он по-прежнему оставался в критическом состоянии из-за повреждений.
По информации TVA, боксер открыл глаза. Это стало первым явным признаком прогресса в лечении Стивенсона. В тот момент, когда он открыл глаза, с ним была жена.
Ранее состояние нокаутированного Гвоздиком Стивенсона назвали критическим.