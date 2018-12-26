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Поветкин после нокаута от Джошуа захотел боя с еще одним чемпионом мира 

Lenta.ru + ещё 57 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Александр Поветкин выразил надежду на то, что в апреле проведет бой против британца Диллиана Уайта. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».
Поветкин отметил, что в переговорах с Уайтом все зависит от соперника. Россиянин отметил, что не разочарован итогами 2018 года, несмотря на поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа.
25 декабря Поветкин рассказал, что после боя с Джошуа ему сделали операцию. В настоящий момент он продолжает восстанавливаться и планирует увеличивать нагрузки.
«Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть», — заметил 39-летний спортсмен.
Поветкин вышел на ринг против Джошуа в сентябре. Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Для российского боксера это поражение стало вторым в карьере и первым — нокаутом.
Уайт — чемпион мира по версиям WBC Silver и WBO International. В последнем поединке, который состоялся 23 декабря, он победил соотечественника Дерека Чисору. Всего за карьеру он выиграл 23 боя, уступив лишь однажды.
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Бокс , Энтони Джошуа , Александр Поветкин
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