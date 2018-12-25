Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поветкин рассказал о состоянии после операции 

News.ru + ещё 18 13 часов назад
Фото: Reuters
Российский боксёр Александр Поветкин, который успешно перенёс операцию на локтях обеих рук, рассказал о своём самочувствии. Хирургическое вмешательство потребовалось после поединка с британцем Энтони Джошуа, которому Поветкин проиграл нокаутом.
«Да, меня прооперировали. Все прошло хорошо, сейчас восстанавливаюсь. Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле», — приводит его слова vsenabox.
Спортсмен должен приступить к тренировкам в январе 2019 года.
Поветкин впервые в карьере проиграл бой досрочно. Всего в карьере он потерпел два поражения и одержал 34 победы.
News.ru: последние новости
Шлеменко выделил Бейдера фаворитом в бое против Емельяненко Усик рассказал о дальнейших планах Украинца Усика признали лучшим боксёром года
Бокс , Энтони Джошуа , Александр Поветкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навка выступила против молодых фигуристок30
Нурмагомедов оценил драку на матче КХЛ
«Я хотел завязать с футболом»1
Дзюба раскрыл причину ухода из «Спартака»3
Еще одного российского футболиста хотят посадить35
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
02:21
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
04:51
Медведева резко ответила подписчикам
Фигурное катание
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение