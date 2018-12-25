В боксе могут появиться внезапные проверки веса

Всемирный боксерский совет (WBC) намерен бороться с быстрой сгонкой веса среди спортсменов, информирует "Советский спорт"

Руководство организации намерено ввести внезапные взвешивания.

"В 2019 году мы сделаем все возможное для решения проблем, связанных со сгонкой веса. Мы ввели процедуру, предполагающую взвешивание за месяц и за неделю до боя, но этого недостаточно. WBC введет еще несколько мер, включая внезапные проверки веса боксеров вне зависимости от их местонахождения, а также перед выходом на ринг", — сказал gрезидент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, что в декабре был отменен поединок между багамцем Туреано Джонсоном и канадцем Давидом Лемье из-за экстренной госпитализации последнего с критическим обезвоживанием организма.

Ранее боец UFC опубликовал видео тренировки с Дзюбой.