СМИ: Канадский боксёр Стивенсон заговорил после двух недель комы

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон начал разговаривать после двух недель, проведённых в коме.

Об этом сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на слова девушки спортсмена.

Напомним, что 2 декабря украинец Александр Гвоздик одержал победу над Стивенсоном в поединке за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета, отправив канадца в нокаут.

После этого канадец оказался в коме.

Ранее сообщалось, что состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком оценивается как критическое.