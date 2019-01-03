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СМИ: Канадский боксёр Стивенсон заговорил после двух недель комы 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон начал разговаривать после двух недель, проведённых в коме.
Об этом сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на слова девушки спортсмена.
Напомним, что 2 декабря украинец Александр Гвоздик одержал победу над Стивенсоном в поединке за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета, отправив канадца в нокаут.
После этого канадец оказался в коме.
Ранее сообщалось, что состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком оценивается как критическое.
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