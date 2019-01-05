Усик побывал в России и дал совет украинцам

Украинский боксёр Александр Усик отреагировал на критику, которая обрушилась на него после поездки в Россию на бой с Муратом Гассиевым. Усик победил россиянина после 12 раундов единогласным решением судей 21 июля 2018 года. Поединок прошёл в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.

«Знаете, когда Украина заживёт хорошо? Когда каждый честно и качественно начнёт выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикуют меня, добросовестно делают свою работу», — цитирует его Sport24.

Он добавил, что не испытывает угрызений совести, потому что выиграл под флагом Украины. Усик подчеркнул, что очень любит свою страну.

Усик выступает в первом тяжёлом весе. За свою карьеру он одержал 16 побед в 16 поединках.