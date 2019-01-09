Стали известны предполагаемые соперник, время и место следующего боя Ломаченко

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко проведет свой следующий бой в Лос-Анджелесе в апреле. Об этом сообщил промоутер украинского боксёра Боб Арум.

«Ломаченко вернётся на ринг в апреле в Лос-Анджелесе. В ESPN злятся, когда я говорю подобное раньше времени. Они любят объявлять о месте турнира, это будет главная арена Лос-Анджелеса. Все верно, он будет драться за титул IBF в лёгком весе», — сказал Арум в подкасте Milky Way Sports.

Следующим обладателем вакантного пояса IBF лёгкого дивизиона станет победитель боя между Ричард Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым. Этот поединок пройдёт 2 февраля на турнире, который возглавит реванш Элейдера Альвареса с Сергеем Ковалевым . Таким образом, Ломаченко подёрется либо с Комми, либо с Чаниевым.

Отметим, что в 2018 году Ломаченко победил Хорхе Линареса и Хосе Педрасу, отобрав у них поочерёдно титулы WBO и WBA.