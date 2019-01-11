Кличко может вернуться на ринг в апреле

Британский спортивный журналист Стив Банс в разговоре с talkSPORT.com поделился слухами из боксёрского закулисья о том, что Владимир Кличко вернётся на ринг уже в апреле 2019 года. В качестве соперника украинца Банс называет «большого британского тяжеловеса».

По данным talkSPORT, решение о возобновлении профессиональной карьеры боксёр может принять для того, чтобы «спасти» спортивное шоу на стадионе Уэмбли 13 апреля. Изначально на эту дату был запланирован поединок звезды английского спорта Энтони Джошуа против Джарелла Миллера. Однако не так давно стало известно, что этот бой, возможно, пройдёт в США. Заменой поединка в Англии как раз может стать выступление Кличко. Однако о том, кто может стать его соперником, до сих пор единого мнения нет.

«Это не Фьюри, и это не Джошуа», — заявил Банс.

Позже в ответ на вопрос подписчика в Twitter, может ли соперником Кличко стать идущий на серии из девяти побед подряд британец Диллиан Уайт, Банс ответил, что это «один из самых сумасшедших боёв в предстоящем году, который вполне может воплотиться в жизнь».

Владимир Кличко закончил профессиональную карьеру боксёра в 2017 году после поражения техническим нокаутом от Энтони Джошуа. В послужном списке украинца 64 победы, из которых 53 нокаутом, и 5 поражений.