Владимир Кличко высказался по поводу слухов о возвращении на ринг

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко , завершивший карьеру в 2017 году, заявил о том, что не собирается возвращаться на ринг. Слова спортсмена приводит Sports Illustrated.

В переписке с журналистом Крисом Мэнниксом Кличко назвал информацию о возобновлении карьеры «фейковыми новостями». По словам украинца, он не собирается проводить поединок против британца Диллиана Уайта весной 2019 года, о чем сообщалось ранее.

В декабре промоутер Эдди Хирн заявил, что Кличко рассчитывает вернуться в бокс и провести бой-реванш с его клиентом, британцем Энтони Джошуа . Тогда же он назвал имена других возможных соперников украинца, в том числе Уайта.

Бой с Джошуа в апреле 2017-го стал для Кличко последним в карьере. Он проиграл техническим нокаутом, после чего ушел из бокса. На счету спортсмена 64 победы (53 нокаутом) и 5 поражений.