Бивол проведёт защиту титула в марте

Российский боксёр Дмитрий Бивол проведёт защиту титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе в марте в поединке против американского спортсмена Джо-Смита младшего.

«Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту своего титула в марте против американца Джо Смита-младшего», — написал руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своём аккаунте в Instagram.

Российский спортсмен провёл 15 боёв, ни разу не проиграв соперникам. В активе американского боксёра 24 победы при 2 поражениях.