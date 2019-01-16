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Бивол проведёт защиту титула в марте 

News.ru + ещё 7 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Российский боксёр Дмитрий Бивол проведёт защиту титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе в марте в поединке против американского спортсмена Джо-Смита младшего.
«Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту своего титула в марте против американца Джо Смита-младшего», — написал руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своём аккаунте в Instagram.
Российский спортсмен провёл 15 боёв, ни разу не проиграв соперникам. В активе американского боксёра 24 победы при 2 поражениях.
Ранее News.ru сообщал, что российский боец Фёдор Емельяненко пока не принял решение о продолжении спортивной карьеры после финального поединка в рамках турнира Bellator.
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