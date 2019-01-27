Бейдер раскрыл секрет победы над Емельяненко

Бейдер о нокауте Емельяненко: мы тренировали этот удар

Американский боец Райан Бейдер рассказал о своём ударе, который нокаутировал россиянина Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

«Мы тренировали этот удар. Знали, что в бою с Фёдором он пройдёт», — приводит слова спортсмена Sport24.

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе. Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде и стал обладателем двух чемпионских поясов в тяжёлом весе Bellator. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что российский боец Минаков может стать следующим соперником Бейдера.