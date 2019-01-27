Бейдер раскрыл секрет победы над Емельяненко

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Бейдер о нокауте Емельяненко: мы тренировали этот удар 

RT на русском + ещё 73 1 час назад
Американский боец Райан Бейдер рассказал о своём ударе, который нокаутировал россиянина Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
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«Мы тренировали этот удар. Знали, что в бою с Фёдором он пройдёт», — приводит слова спортсмена Sport24.
Поединок состоялся в Лос-Анджелесе. Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде и стал обладателем двух чемпионских поясов в тяжёлом весе Bellator. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что российский боец Минаков может стать следующим соперником Бейдера.
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