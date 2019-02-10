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Боксер Ковалев: планирую выступать еще пару лет 

Вести.Ru + ещё 216 5 часов назад
Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал о своих планах на ближайшее будущее. По словам российского боксера, у него есть желание и силы продолжать выходить на ринг.
"Думаю, что еще пару лет смогу выступать. Самое главное — есть желание и есть силы", — приводит слова Ковалева ТАСС.
Также он сообщил, что смена тренера перед боем с Альваресом помогла ему победить колумбийца. «С Бадди мы сразу достигли понимания, человек просто увидел мои огрехи, я показал ему свой любительский стиль. Главное — он не дал мне перетрудиться», — заявил 35-летний боксер.
Напомним, что Сергей Ковалев 3 февраля взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса, вернув себе титул WBO.
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Бокс , Сергей Ковалев , ИТАР-ТАСС
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