Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковалёв — Альварес: видео церемонии взвешивания и дуэли взглядов 

Чемпионат.com + ещё 43 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
2 февраля на арене The Ford Center at The Star, что во Фриско (штат Техас, США), состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес и двукратный экс-чемпион мира Сергей Ковалёв.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 79,1 кг. Вес колумбийца составил 78,9 кг.
Напомним, что это будет вторая дуэль Ковалёва с Альваресом. Первый их бой прошёл в августе 2018 года. Тогда россиянин владел инициативой в ходе встречи, но в седьмом раунде пропустил атаку соперника и был жёстко нокаутирован. Таким образом, Ковалёв тогда потерял титул по версии WBO.
Чемпионат.com: последние новости
Все поражения Фёдора Емельяненко в карьере. Фёдор проиграл Бейдеру Соннен — Бейдеру: всё ещё планирую забрать твой пояс! Турман раздельным решением судей победил Х. Лопеса
Бокс , Сергей Ковалев
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Лыжный спорт Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение