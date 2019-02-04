Российский боксер Александр Поветкин рассказал, что свой следующий бой проведет весной за границей.
«Пока не знаю, с кем будет следующий бой, но он должен быть в апреле. Скорее всего, или в Англии или в США. Менеджеры договариваются, ждем, когда скажут точно. Кто соперник? Трудно сказать, кто там идет по рейтингу.
Недавно сделал операцию на локте, уже беспокоить меня ничего не будет. Буду работать и стараться побеждать», — приводит слова Поветкина ТАСС.
В сентябре прошлого года 39-летний Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что Поветкин является кандидатом в соперники украинцу Александру Усику.