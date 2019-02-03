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Биволу интересен бой с Ковалевым 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: BoxingScene
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от победы решением судей Сергея Ковалева в бою с Элейдером Альваресом, а также признался, что не исключает встречи с Ковалевым в будущем.
«Сергей хорошо тактически провел бой. Конечно, у него есть огрехи с точки зрения выносливости, но он выдержал рисунок боя. Альварес сам подустал к концу поединка, немного устал и Ковалев. Но Сергей сумел раскрепоститься и довел бой до победы.
Конечно, мы рассматриваем Ковалёва в качестве возможного соперника. Но сначала нужно провести бой с Джо Смитом», — цитирует Бивола «Чемпионат».
Дмитрий Бивол следующий поединок проведет 9 марта 2019 года в Вероне (США), его соперником станет Джо Смит.
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