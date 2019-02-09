Российский боксёр Власов сменил весовую категорию

Боксёр Максим Власов сменил весовую категорию и проведёт следующий бой весной в полутяжёлом весе.

По информации ТАСС, боксёром было принято решение перейти в весовую категорию 79 кг. Следующий бой пройдет весной за один из региональных титулов.

Власов в ноябре уступил поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

На счету 32-летнего россиянина 42 победы (25 — нокаутом) и три поражения.

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