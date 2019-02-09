Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский боксёр Власов сменил весовую категорию 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боксёр Максим Власов сменил весовую категорию и проведёт следующий бой весной в полутяжёлом весе.
По информации ТАСС, боксёром было принято решение перейти в весовую категорию 79 кг. Следующий бой пройдет весной за один из региональных титулов.
Власов в ноябре уступил поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
На счету 32-летнего россиянина 42 победы (25 — нокаутом) и три поражения.
Как писал News.ru, стало известно о засекреченных переговорах с Нурмагомедовым.
News.ru: последние новости
Российского боксёра застрелили в Белгороде Скандально известный боец Мирзаев подерётся в Москве Поветкин рассказал о первом после операции бое
Бокс , Максим Власов
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение