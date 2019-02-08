В Белгороде застрелили чемпиона России по боксу

Тело профессионального спортсмена Александра Костромина с огнестрельным ранением было найдено около его дома в Белгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления следственного комитета

По словам правоохранителей, трагедия произошла 7 февраля. В настоящий момент на месте происшествия работает оперативно— следственная группа. По данным ТАСС, в последнее время Костромин участвовал в турнирах по боям без правил в одном из белгородских клубов.

Александру Костромину было 29 лет. В 2005 году стал победителем чемпионата России по боксу среди юниоров. В 2014-м выиграл международный турнир в Крыму. Перейдя в профессионалы, белгородец провёл три поединка. Во всех одержал победы, в двух из них — досрочно. 16 февраля Костромин должен был провести бой в Латвии с местным боксёром, не имеющим поражений. Поединок должен был стать первым серьёзным испытанием спортсмена на профессиональном ринге.

Ранее полицейские штата Техас (США) задержали подозреваемого в убийстве 24-летнего американского боксёра Джона Ванметера. Предполагаемым преступником оказался 12-летний подросток. По версии правоохранителей, 23 января спортсмен проводил вечер дома со своей подругой. Внезапно боксёр услышал шум у входной двери, вышел посмотреть, в чём дело. Раздался выстрел. Позже стрелка задержали. Свидетели опознали преступника в 12-летнем местном школьнике. На время расследования мальчика поместили в центр содержания несовершеннолетних, где он находится под стражей.