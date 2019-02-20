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Стал известен следующий соперник украинского боксера Ломаченко 

Газета.Ru + ещё 14 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет защиту титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе против британца Энтони Кроллы, передает "Советский спорт".
"Ломаченко выполнит обязательства перед WBA и проведет защиту титула против британца Энтони Кроллы. Этот поединок состоится 12 апреля на арене "Стэйплс центр" в Лос-Анджелесе, а затем, надеюсь, летом Василий встретится с Ричардом Комми, чтобы добавить в свою коллекцию еще один пояс в легком весе", — цитирует вице-президента компании Top Rank Карла Моретти BoxingScene.
Также Ломаченко является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO).
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Бокс , Василий Ломаченко , Советский спорт
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