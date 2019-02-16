Обнародована дата боя Поветкина и Усика

Как сообщает ESPN, поединок планируется провести в США 18 мая в Чикаго. Для Усика этот бой станет дебютным в супертяжёлом весе.

Украинец является абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью. Всего за карьеру он одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения.

Поветкин в последнем бою проиграл нокаутом британскому боксёру Энтони Джошуа . После этого ему пришлось перенести операцию на локтях обеих рук. В активе россиянина 34 победы и два поражения.

Как сообщал News.ru, Поветкин рассказал о первом после операции бое.