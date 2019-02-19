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Тайсон в молодости хотел заплатить за драку с гориллой 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый боксер Майк Тайсон поделился забавным воспоминанием молодости, передает "Советский спорт".
Боец в 1986 году был в зоопарке Нью-Йорка и увидел вольер с гориллами. Один из самцов вел себя агрессивно по отношению к остальным, тогда Тайсон предложил охраннику зоопарка $10 тысяч за то, чтобы тот впустил его в клетку с гориллами. "Железный Майк" хотел подраться с альфа-самцом.
"У остальных горилл были глаза невинных детей. Я хотел вбежать в клетку и угомонить этого злого здоровяка. Но охранник не согласился меня пустить", — посмеялся Тайсон.
В 1987 году, в возрасте 21 года, боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории и оставался им до 1990 года.
Ранее ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оценил марихуану Майка Тайсона.
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Бокс , Конор Макгрегор , Майк Тайсон , Советский спорт
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