Тайсон в молодости хотел заплатить за драку с гориллой

Боец в 1986 году был в зоопарке Нью-Йорка и увидел вольер с гориллами. Один из самцов вел себя агрессивно по отношению к остальным, тогда Тайсон предложил охраннику зоопарка $10 тысяч за то, чтобы тот впустил его в клетку с гориллами. "Железный Майк" хотел подраться с альфа-самцом.

"У остальных горилл были глаза невинных детей. Я хотел вбежать в клетку и угомонить этого злого здоровяка. Но охранник не согласился меня пустить", — посмеялся Тайсон.

В 1987 году, в возрасте 21 года, боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории и оставался им до 1990 года.