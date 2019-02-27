Джошуа назвал срок боя с Уайлдером

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа готов сразиться с чемпионом по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и объединить в своих руках все чемпионские титулы.

«Сначала мне надо сосредоточиться на бое с Джарреллом Миллером, который пройдёт 1 июня. Если я одержу победу, то мы сможем провести поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре, если решим все проблемы, так как стать абсолютным чемпионом мира очень непросто», — рассказал Джошуа.

Также боксёр отметил, что бой с соотечественником Тайсоном Фьюри может состояться раньше на территории Великобритании.

Как сообщал News.ru, реванш Фьюри и Уайлдера в ближайшее время не состоится.