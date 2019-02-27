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Реванш Фьюри и Уайлдера отменен 

Вести.Ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: EPA
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил о том, что матч-реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером на данный момент отменяется. Инициатором такой меры стал британский боксер.
"Реванш между Уайлдером и Фьюри официально не состоится, — приводит слова главы WBC Чемпионат.Com со ссылкой на BoxingScene. — Уайлдер подтвердил готовность защищать свой титул в реванше, в то время как Фьюри хочет провести еще один бой в ожидании, что реванш будет проведен позже".
Напомним, что накануне тяжеловес из Британии подписал контракт на 5 боев компанией Top Rank и телеканалом ESPN. По условиям соглашения Фьюри заработает порядка 103 миллионов. Подразумевалось, что одним их первых боев подписанного контракта будет бой как раз против Уайлдера.
Боксеры завершили свой первый бой ничьей. Их повторный бой планировался на 18 мая.
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Бокс , Тайсон Фьюри , Чемпионат.com
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