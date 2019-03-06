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Агент Поветкина открестился от проведения боя с Усиком 

News.ru + ещё 27 6 марта 2019
Фото: Вадим Корнилов/vk.com
Менеджер российского боксёра Александра Поветкина Вадим Корнилов прокомментировал возможность проведения боя между россиянином и украинцем Александром Усиком.
По словам Корнилова, поединок не состоится.
«Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что бой между боксёрами может состояться 18 мая в Чикаго.
Украинец является абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью. Всего за карьеру он одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения.
Поветкин в последнем бою проиграл нокаутом британскому боксёру Энтони Джошуа. После этого ему пришлось перенести операцию на локтях обеих рук. В активе россиянина 34 победы и два поражения.
Лебедев и Усик рискуют не встретиться на ринге, писал News.ru.
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Бокс , Энтони Джошуа , Александр Поветкин , Александр Усик
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