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Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Instagram
Супруга украинского боксера в среднем весе Тараса Шелестюка порадовала пользователей инстаграма роликом в купальнике, сообщает "Советский спорт".
Алиса Шелестюк опубликовала видео, на котором в белом бикини снимается на фоне красивого пейзажа. Жена спортсмена отдыхает на пляже, демонстрируя стройное подтянутое тело на белоснежном песке.
Подписчики девушки поразились ее фигуре.
"Идеально", "Потрясающе", "Мог бы смотреть это весь день", "Красивая девушка!" — оставляли комментарии под роликом поклонники.
Ранее жену Глушакова Дарью обвинили в желании стать популярной благодаря разводу.
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Бокс , Тарас Шелестюк , Советский спорт
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