Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Алиса Шелестюк опубликовала видео, на котором в белом бикини снимается на фоне красивого пейзажа. Жена спортсмена отдыхает на пляже, демонстрируя стройное подтянутое тело на белоснежном песке.

"Идеально", "Потрясающе", "Мог бы смотреть это весь день", "Красивая девушка!" — оставляли комментарии под роликом поклонники.

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