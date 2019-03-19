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Чемпион мира по версии WBC хочет биться с Ломаченко 

Газета.Ru + ещё 38 1 час назад
Фото: Reuters
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия хочет встретиться с чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко, передает "Советский спорт".
Однако атлет заметил, что пока данный поединок возможен лишь в теории.
"Буду рад провести бой с Ломаченко, но я еще не принял решения, вернусь ли в легкий вес. Не знаю, что буду делать дальше. Мне нужно поговорить с братом и отцом и понять, в какой весовой категории я продолжу карьеру. Возможно, останусь в полусреднем весе, а быть может, вернусь в легкий.
В легком дивизионе самый интересный для меня вариант — встреча с Ломаченко", — цитирует атлета Boxingnews24.
Стоит отметить, что 17 марта Гарсия проиграл титульный бой в полусреднем весе Эрролу Спенсу единогласным решением судей.
Ранее стало известно, что россиянин Саид Нурмагомедов проведет бой с Раони Барселосом на турнире UFC 237.
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Бокс , Василий Ломаченко , Советский спорт
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