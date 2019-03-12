Малиньяджи пообещал отправить Лобова в больницу 

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Пол Малиньяджи ответил на заявление Артёма Лобова о том, что российско-ирландский спортсмен сломает американцу челюсть в случае проведения поединка.
«Продолжай говорить, что ты хорош, я отправлю тебя в больницу. Не играй со мной», — написал Мальньяджи в Twitter.
Также американец добавил, что экс-партнёр Лобова по команде Конор Макгрегор уже на себе почувствовал, что такое бокс.
Ранее Лобов заявил, что Малиньяджи никогда не получит боя с Макгрегором.