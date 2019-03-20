Стал известен соперник Головкина 

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин проведёт следующий бой против американца Брэндона Адамса.
По информации журналиста Fox Sports Майка Коппинджера, поединок состоится в начале июня.
Ранее Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN. Соглашение предусматривает шесть боёв.
Головкин в сентябре 2018 года проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и потерял чемпионские пояса по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).
За карьеру Головкин провёл 40 поединков, из которых он выиграл 38. Адамс поучаствовал в 23 поединках, выиграв 20 из них.
Как писал News.ru, Макгрегору сделают «мегаденежное» предложение за бой без перчаток.