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Головкин считает себя победителем в боях с Альваресом 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: AP
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает результаты двух поединков с Саулем Альваресом несправедливыми, передает Sports.kz.
Первый бой закончился ничьей, а во втором победу рефери присудили Альваресу.
Недавно Головкин заявил, что арбитры отдали победу сопернику. В данное время он объяснил свое высказывание.
"Я не думал о судьях, но помню, как все было. Это их решение. В моем понимании бокса и в понимании многих зрителей именно я был достоин победы в обоих боях. Я не говорю о том, кому отдали победу, я считаю, что победил в обоих поединках", — сказал Головкин.
Ранее известный тренер посоветовал Головкину завершить карьеру.
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