Головкин считает себя победителем в боях с Альваресом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин считает результаты двух поединков с Саулем Альваресом несправедливыми, передает Sports.kz.

Первый бой закончился ничьей, а во втором победу рефери присудили Альваресу.

Недавно Головкин заявил, что арбитры отдали победу сопернику. В данное время он объяснил свое высказывание.

"Я не думал о судьях, но помню, как все было. Это их решение. В моем понимании бокса и в понимании многих зрителей именно я был достоин победы в обоих боях. Я не говорю о том, кому отдали победу, я считаю, что победил в обоих поединках", — сказал Головкин.

Ранее известный тренер посоветовал Головкину завершить карьеру.