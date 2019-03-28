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«Пускай ребята боксируют»: почему Усик отказался от боя с Лебедевым 

Рамблер + ещё 105 10 часов назад
Фото: ТАСС
Украинский чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик не будет защищать свой титул в бою с российским боксёром Денисом Лебедевым. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Усик подчеркнул, что провести бой с Лебедевым его обязывает организация WBA, но он принял решение о переходе в супертяжелую весовую категорию.
«По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом», — заявил он.
Усик сказал, что отказывается от чемпионского пояса, так как не хочет, чтобы он был у него «просто так».
«Пускай ребята за него боксируют. Это нормально», — подчеркнул он.
Усик пожелал успехов Лебедеву и всем спортсменам, которые будут участвовать в борьбе за этот пояс.
Ранее менеджер Лебедева заявил, что боксера могут восстановить в статусе чемпиона мира по версии WBA из-за перехода в тяжелый дивизион Усика, действующего обладателя титула. Лебедев не принимал участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), поэтому носит статус чемпиона в отпуске WBA и должен был стать первым соперником победителя турнира.
В прошлом году после финала WBSS в Москве Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (по версиям WBC, WBO, WBA и IBF). Ему присудили победу над российским спортсменом, чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.
На Украине многие раскритиковали Усика за участие в проходившем в Москве поединке. Некоторым не понравилось, что он не произнес после боя лозунга «слава Украине». В то же время ему предлагали дать звание героя Украины.
Сам Усик попросил ничем его не награждать и не мешать заниматься спортом.
Комментарии4
Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик
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