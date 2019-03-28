Главред: украинский боксер потерял титул чемпиона мира из-за отказа от боя с россиянином

Известный украинский боксер Александр Усик потерял титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, отказавшись защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации, сообщает «Главред». Соответствующее сообщение опубликовал портал «Спортс» (Sports). Усик отказался отстаивать титул в бою с российским боксером Денисом Лебедевым

«WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжелый вес. […] Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису — успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс — успехов. Боксируйте, завоевывайте», — заявил Усик.