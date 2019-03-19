WBA обязала Усика подраться с Лебедевым за чемпионский пояс

Руководители Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязали абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика защищать свой чемпионский пояс. Обязательную защиту он должен провести против экс-чемпиона мира из России Дениса Лебедева

Теперь будут назначены промоутерские торги, которые запланированы на 28 марта. Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на ESPN, минимальным предложением станут 400 тысяч долларов, а гонорары распределятся в следующих пропорциях: 75 процентов получит Усик, а оставшиеся 25 — Лебедев.