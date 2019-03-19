Руководители Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязали абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика защищать свой чемпионский пояс. Обязательную защиту он должен провести против экс-чемпиона мира из России Дениса Лебедева.
Теперь будут назначены промоутерские торги, которые запланированы на 28 марта. Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на ESPN, минимальным предложением станут 400 тысяч долларов, а гонорары распределятся в следующих пропорциях: 75 процентов получит Усик, а оставшиеся 25 — Лебедев.
Однако торги могут быть отменены из-за нежелания самого Усика принимать участие в бою. Он готовится к переходу в более высшую тяжелую весовую категорию и уже предложил провести бой другому россиянину — Александру Поветкину. При таком раскладе титулы украинца станут вакантными.