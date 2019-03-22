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Поветкин согласился на бой против Усика 

Вести.Ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российский боксер Александр Поветкин ответил согласием на предложение украинца Александра Усика провести очный бой. Кроме того, россиянин также готов подраться с британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом.
Теперь представители российского боксера ждут решения второй стороны, сообщает РИА Новости. Ранее промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Красюк сообщал о том, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе боем против Поветкина. Однако накануне стало известно о первом сопернике украинца в новой для себя весовой категории — им стал Карлос Такам из Камеруна.
Напомним, что предыдущим боем Усика был поединок в первой весовой категории против Тони Белью, в котором он нокаутировал британца. После этого боя Усик объявил о своем намерении перейти в супертяж.
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Бокс , Луис Ортис , Александр Поветкин , Александр Усик , РИА Новости
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