Поветкин согласился на бой против Усика

Теперь представители российского боксера ждут решения второй стороны, сообщает РИА Новости . Ранее промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Красюк сообщал о том, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе боем против Поветкина. Однако накануне стало известно о первом сопернике украинца в новой для себя весовой категории — им стал Карлос Такам из Камеруна.

Напомним, что предыдущим боем Усика был поединок в первой весовой категории против Тони Белью, в котором он нокаутировал британца. После этого боя Усик объявил о своем намерении перейти в супертяж.