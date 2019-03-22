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Тайсон Фьюри договорился о бое со Шварцем 

Вести.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: EPA
Британский непобежденный боксер Тайсон Фьюри определился со своим соперником по предстоящему поединку. Им станет немец Томас Шварц. Бой анонсируют 23 марта, а подерутся боксеры уже 15 июня в американском Лас-Вегасе.
О новом сопернике Фьюри сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN. Ранее сообщалось о том, что Фьюри должен быть провести повторный поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, но позже бой был отменен. Бой против Шварца станет для Фьюри первым по ранее подписанному контракту с промоутерской компанией Top Rank, а также телекомпанией ESPN.
Отметим, что в активе Фьюри 27 побед в 28 боях при одной ничьей. 19 побед было добыто нокаутом. У Шварца же победы во всех 24 проведенных поединках, 16 из них — нокаутом.
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Бокс , Тайсон Фьюри , Газета.Ru
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