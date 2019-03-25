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Боксер Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA 

Вести.Ru + ещё 5 16 часов назад
Фото: ТАСС
Российский боксер Денис Лебедев в ближайшее время может вновь получить статус чемпиона Всемирной боксерской ассоциации. А уже летом 2019 года он проведет первую защиту титула. Об этом заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.
"Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом", — цитирует менеджера РИА Новости.
В настоящий момент Лебедев является "чемпионом в отпуске" по версии WBA. Напомним, что 28 марта должны состояться промоутерские торги на проведение боя между ним и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком. Однако украинский боксер намерен отказаться от поединка с россиянином, поскольку собрался перейти в другую весовую категорию.
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Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик , РИА Новости
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