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Гассиев назвал реванш с Усиком приоритетом на будущее 

RT на русском + ещё 2 12 часов назад
Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
Российский боксёр Мурат Гассиев сомневается, что в первом бою после травмы будет драться с сильным соперником, но в будущем хотел бы провести реванш с украинцем Александром Усиком.
«В течение апреля появится уже какая-то конкретика и по соперникам, и по весовой категории, в которой буду выступать. С топовым боксером, я думаю, я не встречусь — это рискованно. Реванш с Усиком у меня в приоритете, но может быть к тому времени, как я заслужу его, Александр уже закончит карьеру или сам не захочет боксировать», — цитирует спортсмена Sport24.
Также боксёр добавил, что может продолжить выступления в тяжёлой весовой категории.
Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Ранее Кремлёв признался, что задумывается об участии в выборах президента AIBA.
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Бокс , Мурат Гассиев , Александр Усик
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