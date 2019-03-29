Боксеру грозит суд за поцелуй

Журналистка издания Vegas Sports Daily Дженнифер Равало решила подать в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева, который поцеловал ее в губы во время интервью.

Инцидент произошел 23 марта после боя с румыном Богданом Дину, который закончился победой Пулева техническим нокаутом в седьмом раунде.

37-летний Пулев давал интервью журналистке и внезапно схватил ее за лицо и поцеловал в губы.

Равало заявила, что боксер не имел права целовать ее. Кроме того, по ее словам, Пулев позже тем же вечером схватил ее за ягодицы и сжал их обеими руками, сообщает Sky.

Журналистка рассказал, что Пулев вел себя так, как будто ничего не произошло и на вечеринке в этот же вечер попросил ее удалить эпизод с поцелуем из интервью.

«Я не удалила его, а решила опубликовать, потому что хотела, чтобы люди видели, что он сделал со мной», — сказала Равало.

Боксер, комментируя произошедшее, заявил, что журналистка его давняя подруга, он поцеловал ее на эмоциях после победы и она нисколько не обиделась.