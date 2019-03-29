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Боксеру грозит суд за поцелуй 

SPORT24.ru + ещё 20 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналистка издания Vegas Sports Daily Дженнифер Равало решила подать в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева, который поцеловал ее в губы во время интервью.
Инцидент произошел 23 марта после боя с румыном Богданом Дину, который закончился победой Пулева техническим нокаутом в седьмом раунде.
37-летний Пулев давал интервью журналистке и внезапно схватил ее за лицо и поцеловал в губы.
Равало заявила, что боксер не имел права целовать ее. Кроме того, по ее словам, Пулев позже тем же вечером схватил ее за ягодицы и сжал их обеими руками, сообщает Sky.
Журналистка рассказал, что Пулев вел себя так, как будто ничего не произошло и на вечеринке в этот же вечер попросил ее удалить эпизод с поцелуем из интервью.
«Я не удалила его, а решила опубликовать, потому что хотела, чтобы люди видели, что он сделал со мной», — сказала Равало.
Боксер, комментируя произошедшее, заявил, что журналистка его давняя подруга, он поцеловал ее на эмоциях после победы и она нисколько не обиделась.
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Бокс , Прочее
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