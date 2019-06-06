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Усика лишили очередного чемпионского пояса 

Lenta.ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский боксер Александр Усик лишился пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает Boxing Scene.
Новым чемпионом в данной весовой категории стал обладатель временного титула поляк Кшиштоф Гловацкий. 32-летний Усик будет выступать в тяжелом весе. Информацию подтвердил президент WBO Франциско Валькарсель.
5 июня украинский боксер был лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В апреле Усик отказался от аналогичного титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
8 мая стало известно, что дебют украинца в тяжелом весе сорвался. Усик должен был встретиться с камерунцем Карлосом Такамом 25 мая, но снялся с поединка из-за травмы.
В ноябре 2018-го Усик отправил в нокаут британца Тони Белью, сохранив титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Украинский боксер одержал 16 побед в карьере. Он ни разу не уступал на профессиональном уровне.
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Бокс , Кшиштоф Гловацкий , Александр Усик
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