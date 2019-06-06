Усика лишили очередного чемпионского пояса

Украинский боксер Александр Усик лишился пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает Boxing Scene.

Новым чемпионом в данной весовой категории стал обладатель временного титула поляк Кшиштоф Гловацкий . 32-летний Усик будет выступать в тяжелом весе. Информацию подтвердил президент WBO Франциско Валькарсель.

5 июня украинский боксер был лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В апреле Усик отказался от аналогичного титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

8 мая стало известно, что дебют украинца в тяжелом весе сорвался. Усик должен был встретиться с камерунцем Карлосом Такамом 25 мая, но снялся с поединка из-за травмы.

В ноябре 2018-го Усик отправил в нокаут британца Тони Белью, сохранив титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Украинский боксер одержал 16 побед в карьере. Он ни разу не уступал на профессиональном уровне.